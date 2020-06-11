В Уфе появилось новое оборудование для вынашивания недоношенных детей

В 17-й детской городской больнице Уфы появилось новое оборудование для вынашивания недоношенных детей. Для малышей приобрели две специальные лечебно-реабилитационные кровати. Они позволяют проводить уникальный массаж детям с самого раннего возраста.

Сейчас уже как-то с трудом верится, что Аиша и Элаида родились глубоко недоношенными. Вот их фотографии 6-летней давности. Близняшки весили чуть больше килограмма, первые недели своей жизни они были вынуждены провести в реанимации. Девочками занимались педиатры, кардиологи, окулисты, пришлось проходить постоянные курсы массажа и физиотерапии.

Как я сейчас это понимаю, самая главная реабилитация до года. До года нужно все предписания выполнять. Динара Шакирова, мама Аиши и Илаиды

Теперь они ничем не отличаются от сверстниц. Правда, иногда все же приходится наблюдаться у своего лечащего врача. Специалисты отмечают, что сейчас вынашивать таких детей все же стало проще. В первую очередь, благодаря технологиям.

Оборудование называется вибромассажная кровать для детей раннего возраста перинатальной патологии с эффектом плавучести. Видим, что улучшается и тонус мышц, и аппетит, и успокаиваются дети. Райля Никифорова, заведующая отделением детской городской клинической больницы №17 г. Уфы

Две специальные лечебно-реабилитационные кровати для новорожденных приобрели в 17-й детской городской больнице недавно. И их уже вовсю применяют для лечения малышей. Массаж позволяет ускорить процесс выздоровления и проводить комплексное восстановление детей.

Получают лечение детки недоношенные, с отягощенным анамнезом. Мама беременность плохо ходила, есть какие-то проблемы с пищеварением. Все, что касается деток до года, это отделение их абилитирует. Регина Федорова, заместитель главного врача детской городской клинической больницы №17 г. Уфы