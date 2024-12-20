В УУНиТ появился мини-садик для детей студентов и работников

В уфимском вузе открыли мини-садик для детей студентов и работников вуза. Реализация проекта стала возможной благодаря участию Уфимского университета науки и технологий во всероссийском конкурсе «Помоги маме учиться». Вуз получил 2,4 млн рублей на организацию нового пространства для детворы.

Многодетная мама – студентка четвертого курса очного отделения. Совмещать учебу и воспитание детей – дело не из легких. Не всегда есть возможность оставить двойняшек и старшую дочь в садике. Иногда впопыхах маме приходилось искать нянечку. Теперь же студентка не будет переживать, кто присмотрит за малышами. Перед парами Эльвина оставит их в специальной комнате, которую организовали в вузе.

Открывается мини-садик в восемь часов и работает до половины шестого вечера. Своих детей здесь могут оставить и сотрудники вуза, которые уже не будут отвлекаться от своих обязанностей, зная, что дети находятся в безопасности под присмотром воспитателей.

В комнате могут одновременно находиться до 15 детей от трех до семи лет. Для них оборудовали сухой бассейн и небольшую горку. Кроме того, они могут выполнять развивающие задания на большом экране, слушать музыку или танцевать. Организовать мини-садик получилось благодаря победе Уфимского университета науки и технологий во всероссийском конкурсе «Помоги маме учиться».