В России появится памятная монета, посвященная врачам

Банк России решил выпустить памятную монету, посвященную медицинским работникам. Во время пандемии коронавируса врачи оказались на передовой в войне с опасным заболеванием. Чтобы увековечить подвиг медиков, появится памятная монета.
О выпуске монеты сообщили на официальном сайте регулятора. Её номинал составит 25 рублей, а тираж планируется – до 5 миллионов штук. По прогнозам монета из медно-никелевого сплава выйдет уже в этом году. Эскиз монеты будет представлен позже, так как дизайн ещё находится в разработке.
Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что выпуск монеты – это скромная благодарность всем врачам, которые взяли на себя нелёгкую ношу.
Фото: Интернет.