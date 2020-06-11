В России появится памятная монета, посвященная врачам

Банк России решил выпустить памятную монету, посвященную медицинским работникам. Во время пандемии коронавируса врачи оказались на передовой в войне с опасным заболеванием. Чтобы увековечить подвиг медиков, появится памятная монета.

О выпуске монеты сообщили на официальном сайте регулятора. Её номинал составит 25 рублей, а тираж планируется – до 5 миллионов штук. По прогнозам монета из медно-никелевого сплава выйдет уже в этом году. Эскиз монеты будет представлен позже, так как дизайн ещё находится в разработке.

Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что выпуск монеты – это скромная благодарность всем врачам, которые взяли на себя нелёгкую ношу.

Месяцы ограничений из-за пандемии останутся в памяти людей надолго. Для большинства это будут просто воспоминания о времени, когда пришлось отказаться от привычного образа жизни, для кого-то — воспоминания о борьбе с болезнью. Выпуск монеты — это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников. Мы восхищаемся их самоотдачей и любовью к своему делу и к людям, которых они спасали и продолжают спасать.

Ольга Скоробогатова, первый заместитель Председателя Банка России

Фото: Интернет. 