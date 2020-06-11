Радий Хабиров назвал самую ужасную вещь в Уфе

Радий Хабиров рассказал на своей странице о том, как в регионе проходит транспортная реформа.
Глава Башкирии вспомнил о тех временах, когда он только-только был назначен на главный пост в республике. По его словам, в первую очередь его поразил транспорт.
Полтора года назад мое первое впечатление от Уфы - ужасный транспорт. Грязные, облезлые «пазики», хамство водителей, перестрелки группировок, «крышующих» перевозчиков. На все это шел бесконечный поток жалоб в соцсетях, об этом говорили все без преувеличения мои родственники и знакомые. Я поставил себе задачу разобраться с этим максимум за год. Что-то нам удалось. Мы спасли от банкротства и поставили на ноги «Башавтотранс», купили много новых автобусов, почти полностью выдавили нелегальных перевозчиков, ввели карту «Алга», восстановили сообщение официальными компаниями на межгороде, где нелегалы господствовали тотально, наладили контроль за качеством работы частных перевозчиков, которые работали раньше действительно по каким-то законам Дикого Запада.
Радий Хабиров
По словам Хабирова, главной проблемой во всей этой сфере было то, что на печальной транспортной ситуации наваривались криминальные авторитеты. За последние полтора года ситуация поменялась.
А сегодня, например, Уфа получила еще 50 новых автобусов для регулярных маршрутов «Башавтотранса».
Я, конечно же, далеко не полностью удовлетворен тем, что нам удалось сделать за год. Проблема - многовекторная, работы - непочатый край. Но работу эту мы обязательно доведем до конца. А цель - очень понятная. Наша транспортная система станет лучшей в стране. А автобусы мы закупили наши родные - «Нефазовские».