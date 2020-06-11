Радий Хабиров назвал самую ужасную вещь в Уфе

Полтора года назад мое первое впечатление от Уфы - ужасный транспорт. Грязные, облезлые «пазики», хамство водителей, перестрелки группировок, «крышующих» перевозчиков. На все это шел бесконечный поток жалоб в соцсетях, об этом говорили все без преувеличения мои родственники и знакомые. Я поставил себе задачу разобраться с этим максимум за год. Что-то нам удалось. Мы спасли от банкротства и поставили на ноги «Башавтотранс», купили много новых автобусов, почти полностью выдавили нелегальных перевозчиков, ввели карту «Алга», восстановили сообщение официальными компаниями на межгороде, где нелегалы господствовали тотально, наладили контроль за качеством работы частных перевозчиков, которые работали раньше действительно по каким-то законам Дикого Запада.

Радий Хабиров