В Башкирии выросло число тяжелых больных с коронавирусом

Министерство здравоохранения озвучило статистику по заболевшим в Башкирии. Стало известно, что тяжелых пациентов с коронавирусом стало больше. Напомним, за последние сутки в регионе выявлен 81 новый случай заболевания COVID-19.
В больницах республики с подтвержденным коронавирусом находятся 1023 пациента. Состояние 30 человек оценивается как тяжелое, а 13 из них нуждаются в аппаратах ИВЛ. Количество пациентов, которые переносят болезнь в легкой форме, больше. 1491 человек находятся дома на амбулаторном лечении.
За сутки было выписан 101 пациент, полностью излечившись от вируса. За всё время пандемии выздоровели уже 1741 человек. Общее количество заболевших в Башкирии составляет 4194 человека.