В Башкирии выросло число тяжелых больных с коронавирусом

Министерство здравоохранения озвучило статистику по заболевшим в Башкирии. Стало известно, что тяжелых пациентов с коронавирусом стало больше. Напомним, за последние сутки в регионе выявлен 81 новый случай заболевания COVID-19.

В больницах республики с подтвержденным коронавирусом находятся 1023 пациента. Состояние 30 человек оценивается как тяжелое, а 13 из них нуждаются в аппаратах ИВЛ. Количество пациентов, которые переносят болезнь в легкой форме, больше. 1491 человек находятся дома на амбулаторном лечении.