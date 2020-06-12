Ученые назвали наименее уязвимую к коронавирусу группу крови

Сегодня в мире складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Калифорнийские ученые назвали группу крови, которая наиболее уязвима к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает компания 23andMe, которая занимается расшифровкой генома.

Ученые проанализировали данные 750 тысяч пациентов. Их них 10 тысяч человек были заражены коронавирусом.

Оказалось, что люди, имеющие первую группу крови, меньше всех подвержены заражению COVID-19. Они заболевают коронавирусом на 9-18% реже. Данная закономерность характерна для любого резус-фактора.