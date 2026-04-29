Из Уфы на СВО проводили очередную группу военнослужащих

Между тем продолжается набор в войска беспилотных систем. Заключить контракт могут мужчины от 18 до 45 лет на срок от одного года. Затем военнослужащий может уволиться или заключить новый договор. За эффективное применение дронов предусмотрены выплаты. Студентам предоставляется академический отпуск и возможность перевода на бюджетное обучение после окончания службы. Записаться на службу по контракту можно, обратившись в свой военный комиссариат, в пункт отбора на военную службу в Уфе на ул. Революционной или оставив заявку на «Госуслугах».