Мэр Москвы назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

В России все еще продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19. Ориентировочно она может начаться зимой. Об этом Собянин рассказал телеканалу "Россия 24".

Мэр столицы рассказал, что первая вакцина от коронавируса появится ориентировочно в сентябре-октябре. В данный момент стоит вопрос о том, как наладить ее производство. Именно поэтому вакцинация начнется ближе к Новому году. Собянин уверяет, что вакцина появится в ближайшее время без сомнений.