Мэр Москвы назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

В России все еще продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19. Ориентировочно она может начаться зимой. Об этом Собянин рассказал телеканалу "Россия 24".

Мэр столицы рассказал, что первая вакцина от коронавируса появится ориентировочно в сентябре-октябре. В данный момент стоит вопрос о том, как наладить ее производство. Именно поэтому вакцинация начнется ближе к Новому году. Собянин уверяет, что вакцина появится в ближайшее время без сомнений.

Все, что появляется нового, "с колес" буквально, с фабричной проходной попадает в больничную сеть города Москвы, и не только для госпиталей, но и для амбулаторного лечения.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Сергей Собянин призвал жителей страны соблюдать правила личной гигиены и отказаться от посещения многолюдных мест.