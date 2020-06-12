«Не могла даже 20 метров пройти»: пациентка РКБ рассказала, как перенесла коронавирус

В Башкирии больницу проверяют за невыплату компенсаций борцам с коронавирусом. Следственный комитет начал проверку по информации СМИ о том, что врачи Белебеевской ЦРБ не получили положенные надбавки.

Тем временем Республиканская клиническая больница больше не принимает пациентов с коронавирусом. На базе РКБ заканчивает работу ковид-госпиталь. Больница теперь работает только на выписку.

Медучреждение собирается перейти на привычный режим работу. Частично это уже происходит. Полностью РКБ войдет в штатный график после того, как будут выписаны все пациенты с COVID-19 и обработаны и приведены в порядок помещения госпиталя.

Этого момента одинаково ждут и пациенты и врачи. Для первых он означает возвращение домой, для вторых – маленький шаг к этому и еще одна личная победа над коронавирусом. Эльмира Асылбаева здесь уже больше трёх недель. Поступила в состоянии средней тяжести.

Так рада, что выздоровела. Когда мне сказали, что у меня пришли анализы отрицательные, я была очень рада, что выздоровела. Переживала поначалу за своё состояние, потом успокоилась благодаря сотрудникам. Благодаря тому, что они с вниманием относились. Только их глаза – чутки, добрые. Эльмира Асылбаева

По ним и по голосу узнаёт и заведующую Гульназ Грицаенко, и лечащего врача Элеонору Салихову. Последние напутствие перед выпиской. Впереди две недели самоизоляции и ведение чек-листа, где нужно указывать отсутствие или появление симптомов. В случае чего – оповестить терапевта. Пациентов медики провожают до выхода.

И это недежурные пожелания. За это время они уже успевают перейти с пациентами на ты. Сроднились. Тут сотрудники больницы не только в роли медиков, но и в роли родственников, которые их не могут посещать. Зайдут, приободрят, поддержат добрым словом.

О том, что нужно пациентам, она знает не понаслышке. Так получилось, что Гульназ Адиповна была в числе тех врачей РКБ, кто заболел коронавирусом. Она была в первой вахте среди закрытых в больнице медиков, затем уже пациенткой инфекционной больницы и, наконец, мамой болеющего ребенка. Дочь заразилась от неё, когда о своем диагнозе Гульназ Грицаенко не знала, как и остальные врачи. И, наверное, тяжелее всего давалась третья роль. Теперь всё это опыт.

Опыт помогает понимать пациентов с разных сторон, понимать их проблемы, проблемы докторов, которые с ними работают. Гульназ Грицаенко

А так звучит реанимация. Гул и писк аппаратуры и еле слышное тяжелое дыхание пациентов на ИВЛ. Отсюда больных выпускают не так часто, говорят медики. Но сегодня как раз тот самый счастливый момент. Пациентку, которая была доставлена в тяжелом состоянии и подключена к ИВЛ, переводят в палату. Появились улучшения.

Очень было тяжело, когда было дыхание закрыто. Не могла дышать, не могла даже 20 метров пройти. Была надежда, надежда на наших врачей. У них такие умные, светлые глаза, четкие руки. Я была вся в надежде. Спасибо им большое, я очень благодарна. Файруза Нафикова

Файрузе Нафиковой 65 лет. Четверть века она страдает сахарным диабетом. Это и стало одной из причин тяжелой формы болезни. За ее жизнь врачи боролись. И чтобы сказать эти слова по телефону, медикам пришлось попотеть в прямом и переносном смысле.

Можно сказать, что ради таких моментов и работают реаниматологи. Пациентку сейчас перевели из отделения реанимации в обычную палату. Это ещё не выписка – лечение женщина продолжит, но её жизни уже ничего не угрожает.

Забота это то, что необходимо им как лекарство. Эта бабушка в больнице уже почти месяц. Последние несколько дней начинает самостоятельно есть.

РКБ стала одной из первых больниц перепрофилированных в ковид-госпиталь. Сейчас медучреждение уже не принимает коронавирусных пациентов. Работают только на выписку.

Приняты решения, что РКБ приступает к своей основной деятельности. У пациентов, которые поступают в плановом порядке, берут мазки, проводят КТ. После получения отрицательных мазков они уже госпитализируются в профильные отделения. Шамиль Булатов, главный врач РКБ им. Г. Куватова