В Уфе появилось ещё одно граффити в благодарность медикам

В благодарность и поддержку. В Уфе копилка уличных граффити пополнилась портретом врача. Холстом для картины стал фасад операционного блока 21-й больницы.

Идея создания нового пятиэтажного шедевра возникла в администрации Октябрьского района. Уфимский художник Виктор Ермоленко ее реализовал. Он нарисовал портрет врача в поддержку медицинского персонала больницы.

Благодарность сквозь творческую призму. Теперь фасад операционного блока 21-й больницы украшает портрет врача. Яркую картину высотой в пятиэтажный дом рисовали в течение недели. На открытии во дворе больницы организовали празднчный концерт. Врачи, не покидая рабочего места, из окон отделений наблюдали за торжеством.

Персоналу очень приятно, что в такое столь сложное время пандемии COVID-19 так оказывают со всех сторон большое внимание. От всего коллектива выражаем огромную благодарность нашему главному врачу, профкому, администрации Октябрьского района. Регина Башарова, заведующая отделом эпидемиологии городской клинической больницы №21

Композицию картины собрали из трех образов. На создание граффити ушло около ста баллонов аэрозольной краски. Эскиз на здании прорисовывали ночью через проектор. Для уфимского художника Виктора Ермоленко портрет врача на фасаде стал первой большой работой.

Через творческую призму, через изобразительное искусство сказать спасибо медперсоналу. Когда приехали сюда посмотреть объект, посмотрели масштабы. Это мой первый проект, без раздумий сказал: да, конечно, давайте поработаем. Попробовал собрать пару макетов, выбрали один. Попробовал собрать общую композицию и приступили к работе. Виктор Ермоленко, художник