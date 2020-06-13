В Уфе появилось ещё одно граффити в благодарность медикам

В благодарность и поддержку. В Уфе копилка уличных граффити пополнилась портретом врача. Холстом для картины стал фасад операционного блока 21-й больницы.
Идея создания нового пятиэтажного шедевра возникла в администрации Октябрьского района. Уфимский художник Виктор Ермоленко ее реализовал. Он нарисовал портрет врача в поддержку медицинского персонала больницы.
Благодарность сквозь творческую призму. Теперь фасад операционного блока 21-й больницы украшает портрет врача. Яркую картину высотой в пятиэтажный дом рисовали в течение недели. На открытии во дворе больницы организовали празднчный концерт. Врачи, не покидая рабочего места, из окон отделений наблюдали за торжеством.
Композицию картины собрали из трех образов. На создание граффити ушло около ста баллонов аэрозольной краски. Эскиз на здании прорисовывали ночью через проектор. Для уфимского художника Виктора Ермоленко портрет врача на фасаде стал первой большой работой.
Новое граффити на стене отделения как память о борьбе с коронавирусом. Напомним, 13 апреля, когда в 21-ю больницу поступил пациент с коронавирусом, врачи и персонал вместе с пациентами были закрыты на карантин. Медики дежурили круглые сутки, не выходя из отделений. Именно благодаря их усилиям удалось не допустить распространение вируса по больнице.