В Башкирии выявлено менее 70 новых случаев заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные. По состоянию на 14 июня в Башкирии выявлено 68 новых случаев заболевания вирусом. Таким образом, суточное количество зараженных продолжает снижаться.

За всё время в Башкирии выявлено 4486 человек с коронавирусом. Из всех заболевших уже 1853 пациента полностью излечились от COVID-19. За сутки было выписано 14 человек, которые переболели коронавирусной инфекцией.