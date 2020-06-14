Синоптики Башкирии предупреждают об экстремально холодной температуре

МЧС Башкирии предупреждает об изменении температуры. С 14 на 15 июня ночью в некоторых районах республики ожидается понижение температуры. Для июня заморозки будут крайне нетипичными.

Ночью температура может опуститься до -2 градусов. Ведомство особенно предупреждает садоводов и аграриев, чтобы те успели предпринять соответствующие меры для защиты посевов. Прохладная температура будет держаться всю неделю.