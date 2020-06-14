За границу нельзя: где могут отдохнуть жители Башкирии

Это лето жителям республики придется провести, не выезжая за пределы страны. Заграничный отдых недоступен. С 15 июля разрешено выезжать за рубеж, но только если необходимо на учебу, работу или получить медицинскую помощь. В свою очередь внутренний туризм, по прогнозам, подорожает до 30 процентов. Тут арифметика простая: чем выше спрос, тем больше и цена. Сейчас туроператоры готовят массу различных пакетов для всех категорий отдыхающих.

Зачем ехать в Диснейленд за границу, когда у нас и свой есть? Этот остров в Челябинской области уже не первый год неофициально называют уральским аналогом зарубежного парка развлечений. Во многом, конечно, условно, но посмотреть есть на что. Вот и телеведущая Элина Насырова нашла, чем занять себя с семьей на этих выходных.

Путь проходил через такие места, как Кургазак и Янгантау. Объехав за один день северо-восток республики, мы поняли, что не зря этот край называют второй Швейцарией. А это район – жемчужиной республики. В следующий раз обязательно хотим посетить пещеру Салавата Юлаева и другие места северо-востока республики и геопарк «Янгантау». Элина Насырова, ведущая телеканала БСТ

Как не потерять это лето – один из наболевших вопросов, которым задаются сейчас отдыхающие. Сезон отпусков в разгаре, при этом за границу путь закрыт. Туристам приходится искать варианты поближе.

И все же внутренний туризм, несмотря на географическую близость, совсем уж дешевым никогда и не был. Бывалые отдыхающие могли даже поспорить, мол, неделя в Турции обошлась бы дешевле, чем в местном санатории. А с увеличением спроса эксперты и вовсе прогнозируют подорожание до 30%.

В связи с тем, что очень высокие цены на Алтай, на Байкал, на другие направления цены тоже выросли. Спрос на эти направления хоть и есть, он для ограниченного числа людей. В пределах Башкортостана тоже есть определенное оживление, но, к сожалению, на данный момент у нас существует турбазы, у которых если хороший уровень, то ценовой сегмент очень высокий. Ильдар Биккузин, председатель Баштурсоюза

В противовес пляжному отдыху, который дороже, все больше туроператоров в сжатые сроки начали осваивать новые варианты для своих предложений. Башкирские турфирмы, к примеру, включают в программы поездки в соседние регионы.

В Баштурсоюзе заявили, что уже готовят семейные пакетные туры по республике. Сплавы, покорение горных вершин. Пассажиропоток до Айгира увеличился в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

На озеро Аслыкуль и водопад Шарлама примерно 1800 рублей с человека, Айгир – где-то 2 тысячи, шихан – 1800 рублей. Пределы примерно такие на однодневные, а на двухдневные становится подороже, потому что нужно проживание оплачивать. Допустим, на Иремель в среднем цена на 1 человека – 4500 рублей на 2 дня, а на сплав по реке Ай – 4300 рублей. Руслан Хакимьянов, руководитель турфирмы

На неделе стало известно, что в России появится новый нацпроект, направленный на увеличение турпотока в стране и рост выручки в отрасли.

Для достижения этих целей кабмин может начать софинансировать расходы туроператоров, удешевлять перевозки и внедрять электронные визы для гостей из-за рубежа на территории всей страны. При оптимистичном сценарии реализация нацпроекта начнется уже в 2021 году и потребует не менее 80 млрд рублей ежегодно.