За границу нельзя: где могут отдохнуть жители Башкирии

Это лето жителям республики придется провести, не выезжая за пределы страны. Заграничный отдых недоступен. С 15 июля разрешено выезжать за рубеж, но только если необходимо на учебу, работу или получить медицинскую помощь. В свою очередь внутренний туризм, по прогнозам, подорожает до 30 процентов. Тут арифметика простая: чем выше спрос, тем больше и цена. Сейчас туроператоры готовят массу различных пакетов для всех категорий отдыхающих.
Зачем ехать в Диснейленд за границу, когда у нас и свой есть? Этот остров в Челябинской области уже не первый год неофициально называют уральским аналогом зарубежного парка развлечений. Во многом, конечно, условно, но посмотреть есть на что. Вот и телеведущая Элина Насырова нашла, чем занять себя с семьей на этих выходных.
Как не потерять это лето – один из наболевших вопросов, которым задаются сейчас отдыхающие. Сезон отпусков в разгаре, при этом за границу путь закрыт. Туристам приходится искать варианты поближе.
И все же внутренний туризм, несмотря на географическую близость, совсем уж дешевым никогда и не был. Бывалые отдыхающие могли даже поспорить, мол, неделя в Турции обошлась бы дешевле, чем в местном санатории. А с увеличением спроса эксперты и вовсе прогнозируют подорожание до 30%.
В противовес пляжному отдыху, который дороже, все больше туроператоров в сжатые сроки начали осваивать новые варианты для своих предложений. Башкирские турфирмы, к примеру, включают в программы поездки в соседние регионы.
В Баштурсоюзе заявили, что уже готовят семейные пакетные туры по республике. Сплавы, покорение горных вершин. Пассажиропоток до Айгира увеличился в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
На неделе стало известно, что в России появится новый нацпроект, направленный на увеличение турпотока в стране и рост выручки в отрасли.
За пределы России выезжать можно будет с 15 июля, но если только необходимо на учебу, работу или получить медицинскую помощь. Эксперты говорят, что внутренний туризм получит мощный толчок для развития. Полет фантазии неограничен как для предпринимателей, так и для отдыхающих, для которых будет еще один повод убедиться: совсем рядом тоже можно найти немало интересных мест, о которых многие никогда и не слышали.