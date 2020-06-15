Названы скрытые симптомы коронавируса

Оказалось, что бессимптомные носители COVID-19 могут не заметить ухудшения работы почек и сокращения объема легких. Об этом сообщает издание "РИА Новости".
В основном бессимптомники — это молодежь, и они не попадают во внимание врачей. Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью спирометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе.
Анча Баранова, профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук
Также биолог уточнила, что заболевший коронавирусом может не заметить ухудшения работы почек. Определяется это при сдаче анализа крови на клубочковую фильтрацию.
У человека такая плацента, что там троих можно выносить, с запасом сделана, но тем не менее организм беременной перенес заболевание. Ее нельзя назвать бессимптомным носителем, скорее это человек с невыявленными симптомами.
Анча Баранова, профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук
Баранова считает, что беременным не стоит заниматься проверкой на симптомы COVID-19. Намного безопаснее будет не увеличивать число контактов.