Названы скрытые симптомы коронавируса

В основном бессимптомники — это молодежь, и они не попадают во внимание врачей. Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью спирометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе.

Анча Баранова, профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук