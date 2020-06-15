В Башкирии дополнительно вакцинируют десятки тысяч людей от пневмококка

В Башкирии закупят дополнительно более 20 тысяч вакцин от пневмококка. Об этом сообщил региональный Минздрав. Вакцинировать будут пожилых людей, а также призывников.
По данным ведомства, всего на закупку вакцины было направлено 96,6 миллиона рублей.
В республиканском Минздраве рассказали, что сейчас проводятся мероприятия по закупке 10 тысяч доз вакцины на сумму свыше 16,5 млн рублей. Также на выделенные из Резервного фонда республики финансовые средства в сумме более 16,5 млн рублей проводятся мероприятия по закупке еще 10 тысяч доз вакцины. Таким образом, в текущем году на средства республиканского бюджета в сумме 96,6 млн рублей приобретаются пневмококковые вакцины в количестве 50 526 доз.
В Минздраве РБ разъяснили, что закупка первой партии вакцин на 10 тысяч доз проводится за счет сэкономленных средств в связи с зарегистрированными ценами на иммунобиологические лекарственные препараты (ИЛП). Ранее в плане вакцинации на 2020 год были 30 тысяч человек, из которых 10 тысяч - это призывники, остальные - лица старше 60 лет.
В этом году охват вакцинацией в регионе составит 73,2 процента. А в 2021 году планируется обеспечить иммунизацией от пневмококковой инфекции еще более 18 тысяч человек старше 60 лет с бронхолегочными заболеваниями.