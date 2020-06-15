В Башкирии дополнительно вакцинируют десятки тысяч людей от пневмококка

В этом году в Башкортостане дополнительно закупят 20 тысяч вакцин от пневмококковой инфекции. А всего на закупку вакцины на 50 526 доз будет затрачено 96,6 миллиона рублей. Дополнительная вакцина от пневмококковой инфекции предназначена конкретно для иммунизации лиц старше 65 лет и призывников в условиях пандемии коронавируса. По ранее утвержденному плану в 2020 году должны были привить 30 тыс. человек.

пресс-служба Минздрава