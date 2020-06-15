В Башкирии дополнительно вакцинируют десятки тысяч людей от пневмококка

В Башкирии закупят дополнительно более 20 тысяч вакцин от пневмококка. Об этом сообщил региональный Минздрав. Вакцинировать будут пожилых людей, а также призывников. 

По данным ведомства, всего на закупку вакцины было направлено 96,6 миллиона рублей. 

В этом году в Башкортостане дополнительно закупят 20 тысяч вакцин от пневмококковой инфекции. А всего на закупку вакцины на 50 526 доз будет затрачено 96,6 миллиона рублей. Дополнительная вакцина от пневмококковой инфекции предназначена конкретно для иммунизации лиц старше 65 лет и призывников в условиях пандемии коронавируса. По ранее утвержденному плану в 2020 году должны были привить 30 тыс. человек.

пресс-служба Минздрава

В республиканском Минздраве рассказали, что сейчас проводятся мероприятия по закупке 10 тысяч доз вакцины на сумму свыше 16,5 млн рублей. Также на выделенные из Резервного фонда республики финансовые средства в сумме более 16,5 млн рублей проводятся мероприятия по закупке еще 10 тысяч доз вакцины. Таким образом, в текущем году на средства республиканского бюджета в сумме 96,6 млн рублей приобретаются пневмококковые вакцины в количестве 50 526 доз.

В Минздраве РБ разъяснили, что закупка первой партии вакцин на 10 тысяч доз проводится за счет сэкономленных средств в связи с зарегистрированными ценами на иммунобиологические лекарственные препараты (ИЛП). Ранее в плане вакцинации на 2020 год были 30 тысяч человек, из которых 10 тысяч - это призывники, остальные - лица старше 60 лет.

Основной целью вакцинации является снижение смертности от заболеваний органов дыхания, планируется снизить показатель смертности в Башкортостан до уровня Российской Федерации, целевой показатель к 2022 году - 41,3 на 100 тысяч населения. Лица старше трудоспособного возраста, находящиеся в учреждениях социального обслуживания, получают вакцинацию против пневмококковой инфекции в рамках национального проекта «Демография»

пресс-служба Минздрава

В этом году охват вакцинацией в регионе составит 73,2 процента. А в 2021 году планируется обеспечить иммунизацией от пневмококковой инфекции еще более 18 тысяч человек старше 60 лет с бронхолегочными заболеваниями.