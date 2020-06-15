Суд Башкирии не стал ужесточать приговор нигерийцу, осужденному за изнасилование проститутки

Сегодня, 15 июня, Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию по делу об изнасиловании проститутки. Напомним, 24-летнего гражданина Нигерии обвинили в насильственных действиях по отношению к 41-летней жительницы Башкирии, которая работает проституткой. Женщина заявила, что парень изнасиловал, избил и ограбил её.

Октябрьский районный суд признал парня виновным и наказал лишением свободы на два года и четыре месяца. Пока длилось следствие, нигериец провел в СИЗО, поэтому суд засчитал это время в качестве наказания. Такое решение не понравилось потерпевшей, поэтому женщина подала апелляцию.

Сегодня стало известно, что Верховный суд отказал в ужесточении приговора. Об этом сообщил адвокат обвиненного нигерийца.