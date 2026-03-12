Жительнице Уфы вынесли приговор за поджог автомобиля и угрозу убийством

В Октябрьском районном суде Уфы огласили приговор местной жительнице Лейле Гильмутдиновой. Она признана виновной по нескольким статьям уголовного кодекса: умышленном уничтожении или повреждении имущества путём поджога и угрозе убийством. Ранее за другие преступления её приговорили к обязательным работам. Сейчас же Гильмутдинова отправится в колонию.

В розовом костюме и в приподнятом настроении, словно на праздник, а не на оглашение приговора, идёт в сопровождении конвоя Лейла Гильмутдинова. Женщина обвиняется в тяжких преступлениях: поджог автомобиля и угроза убийством. После недолгих выступлений Фемида вынесла свой вердикт. Кстати, выслушивала его Гильмутдинова едва ли не с улыбкой на лице. А повод радоваться всё же был: сегодня она отмечала свой день рождения.

А поводом для судебных разбирательств послужила история, которая произошла в прошлом году. Вот, на кадрах, которые были сделаны летом, Лейла Гильмутдинова достаёт из пакета бутылку с горючим, поливает иномарку и хватается за зажигалку.

Поджигательница после совершённого даже не пыталась скрыться, а ждала соседку Римму Миколасовну. И когда пенсионерка выбежала на улицу, то тут же напала на неё.

Как выяснилось позже, иномарку Гильмутдинова подожгла из мести. Несколько лет назад Лейла с ножом напала на мужа, тот подал на развод. Нерешённым оставался один вопрос: с кем будет жить их дочь. Свидетельницей в суде со стороны бывшего супруга выступила соседка Римма Пакенас. Тогда, к слову, суд оставил ребенка с отцом, а Лейлу ограничили в родительских правах и обязали выплачивать алименты. Обиженная Гильмутдинова затаила злобу на пенсионерку.

Ранее в этом же суде Гильмутдинова уже выслушивала приговор за нанесение телесных повреждений Римме Миколасовне и угрозу убийством, но тогда она отделалась 300 часами обязательных работ. В этот раз гособвинитель запросил для неё три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Подарок это или нет, но Фемида приговорила Гильмутдинову к более мягкому наказанию. Отбывать свой срок она будет в колонии-поселении. Сама Гильмутдинова приговор посчитала закономерным, но заявила, что обязательно его обжалует.