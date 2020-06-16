В башкирском Иглино к концу года впервые заработают очистные сооружения

В Иглино к концу года к новым очистным сооружениям подключат микрорайон. Райцентр до недавнего времени был единственным в республике, не имевшим подобной инфраструктуры.

Сейчас в селе проживают более 30 тысяч человек. Первую очередь очистных сооружений мощностью 500 кубометров в сутки построят в августе.