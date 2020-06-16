В башкирском Иглино к концу года впервые заработают очистные сооружения

В Иглино к концу года к новым очистным сооружениям подключат микрорайон. Райцентр до недавнего времени был единственным в республике, не имевшим подобной инфраструктуры.
Сейчас в селе проживают более 30 тысяч человек. Первую очередь очистных сооружений мощностью 500 кубометров в сутки построят в августе.
Мощности первой очереди, по словам строителей, хватит на южную часть Иглино. Работы начались во второй половине мая. Сейчас на площадке вырыли котлован. На дно уложили гидроизоляцию и залили второй слой бетона. После готовности фундаментной плиты туда опустят очистные и смонтируют оборудование. Затем останутся лишь пусконаладочные работы.