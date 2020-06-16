Стало известно число заразившихся коронавирусом в Башкирии

За минувшие сутки в Башкирии зафиксировано еще 64 новых случаев заражения коронавирусом. Отметим, что с прошлой недели это количество постепенно уменьшается. Всего в республике, по данным оперативного штаба, 4 611 инфицированных.

За все время пандемии коронавируса 1 940 пациентов с диагнозом Covid-19 сумели побороть болезнь. Они выписаны с полным выздоровлением. Жертвами инфекции стали 18 человек. Этот показатель за прошедшие сутки не увеличился.