В Уфе одну из ключевых улиц перекроют на полгода

Администрация города Уфы сообщила о реконструкции дорог. Так, ремонтные работы коснутся улицы Комсомольской. Ремонтируемые участки будут перекрыты на полгода.
Участков, которые будут реконструированы, два. От бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова движение будет ограничено до 15 июля 2020 года. От улицы 50 лет СССР до улицы Шафиева движение будет перекрыто вплоть до 1 декабря этого года.
Мэрия города просят водителей с понимаем отнестись ко временным ограничениям.
Фото: Администрация г. Уфы.