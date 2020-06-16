В Уфе одну из ключевых улиц перекроют на полгода

Участков, которые будут реконструированы, два. От бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова движение будет ограничено до 15 июля 2020 года. От улицы 50 лет СССР до улицы Шафиева движение будет перекрыто вплоть до 1 декабря этого года.