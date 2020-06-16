Власти Башкирии отказались проводить Парад Победы 24 июня из-за коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о переносе парада Победы в Уфе. Решение отказаться от шествия 24 июня связано с распространением коронавируса. Планируется, что в республике состоятся другие торжественные мероприятия.

Даты их проведения будут известны позже. Однако на 24 июня все же запланированы парады «по месту жительства» для ветеранов Великой Отечественной войны. Остальные мероприятия перенесены. Планируется, что их проведут только осенью.