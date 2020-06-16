У жителей Башкирии в саду поселилось совиное семейство

В Кармаскалах на одном из участков поселились совята. Птенцы еще только учатся летать. Малышей на видео запечатлели хозяева.

Друг другу люди и совы не мешают и живут очень дружно. Автор видео Гульчачак Гатауллина рассказала, что их семья даже подкармливает птиц. На своём участке они видят их уже не первый год. Каждую весну совы прилетают сюда из леса, чтобы воспитать детенышей.

Но угроза для совят всё же есть – вороны. Последние уже не один раз пытались расправиться с малышами. В позапрошлом году они разворошили гнездо, и трое совят упали на землю.

Свекор их собрал, положил в корзинку и повесил на дерево. Сова вернулась и их довоспитала, что называется. А в прошлом году мы не заметили, в какой момент это произошло, мы просто мертвых совят под деревом увидели. А в этом году совы победили, потому что по участку много вороньих перьев валялось, видимо, у них была драка.

Гульчачак Гатауллина, автор видео