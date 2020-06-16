У жителей Башкирии в саду поселилось совиное семейство

Свекор их собрал, положил в корзинку и повесил на дерево. Сова вернулась и их довоспитала, что называется. А в прошлом году мы не заметили, в какой момент это произошло, мы просто мертвых совят под деревом увидели. А в этом году совы победили, потому что по участку много вороньих перьев валялось, видимо, у них была драка.

Гульчачак Гатауллина, автор видео