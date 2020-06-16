У жителей Башкирии в саду поселилось совиное семейство

В Кармаскалах на одном из участков поселились совята. Птенцы еще только учатся летать. Малышей на видео запечатлели хозяева.
Друг другу люди и совы не мешают и живут очень дружно. Автор видео Гульчачак Гатауллина рассказала, что их семья даже подкармливает птиц. На своём участке они видят их уже не первый год. Каждую весну совы прилетают сюда из леса, чтобы воспитать детенышей.
Но угроза для совят всё же есть – вороны. Последние уже не один раз пытались расправиться с малышами. В позапрошлом году они разворошили гнездо, и трое совят упали на землю.