Жители Уфы занялись сексом возле школы

Жители Уфы были замечены за занятием сексом прямо на улице. Кадры видеосъемки опубликовал столичный телеканал UTV. На видео запечатлены крепкие и страстные объятия мужчины и женщины.

По данным корреспондентов канала, все произошло на перекрестке улиц Коммунаров и Борисоглебской. Буквально в сотне метров здесь находится средняя школа, а во дворе дома часто играют дети. На этот раз свидетелем соития стал маленький ребенок, который катался на велосипеде.