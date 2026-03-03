Жители Уфы просят обезопасить подход к новой школе

Жители Кузнецовского Затона в Уфе возмущены отсутствием знаков около парковочных зон на улице Просвещения и на дорогах, которые ведут к самой большой школе в Приволжском федеральном округе. Утром в будние дни из-за плотного трафика дети рискуют попасть под автомобили. Многие родители уверены в необходимости установки знаков, оборудования нового пешеходного перехода к учреждению и искусственных неровностей.
И на таких небольших перекрестках, рядом с парковками, дорогу делят дети и водители, особенно в утренние часы, когда одни спешат на работу, другие – на учёбу. Дойти до школы для второклассника Кости Дмитриева и его матери – целый квест.
Школа в Кузнецовском Затоне – одна из самых больших в ПФО, рассчитана на более чем 2000 учеников. Движение вдоль неё по проезжей части одностороннее.
Ближе к территории школы есть пешеходные переходы, регулируемый светофор, автобусная остановка. Однако как школьники, так и их родители пересекают проезжую часть на этом месте, между домом №19 по бульвару Наджми и №3 по улице Просвещения, хотя в нескольких метрах отсюда есть оборудованный переход.
Жители Кузнецовского Затона предлагают перенести или сделать именно здесь ещё один пешеходный переход, установить знаки «Осторожно, дети», «Школа», дополнительное ограждение рядом с учебным заведением, ограничить скорость движения транспорта, а проезжую часть оборудовать искусственными неровностями.
Чиновники в курсе проблемы и обращений жителей микрорайона.
Местные жители уверены, что их вопрос в скором времени будет решён. Самим родителям рекомендуют чаще напоминать своим детям о правилах дорожного движения: смотреть по сторонам и быть предельно внимательными при переходе проезжей части.