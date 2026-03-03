Жители Уфы просят обезопасить подход к новой школе

Жители Кузнецовского Затона в Уфе возмущены отсутствием знаков около парковочных зон на улице Просвещения и на дорогах, которые ведут к самой большой школе в Приволжском федеральном округе. Утром в будние дни из-за плотного трафика дети рискуют попасть под автомобили. Многие родители уверены в необходимости установки знаков, оборудования нового пешеходного перехода к учреждению и искусственных неровностей.

И на таких небольших перекрестках, рядом с парковками, дорогу делят дети и водители, особенно в утренние часы, когда одни спешат на работу, другие – на учёбу. Дойти до школы для второклассника Кости Дмитриева и его матери – целый квест.

Они иногда вообще не смотрят по сторонам, им главное – пункт А, пункт Б, дойти до школы. И водители тоже не успевают среагировать. И каждое утро, когда мой сын идёт в школу, я стараюсь объяснить ему, что нужно смотреть по сторонам. Людмила Дмитриева

Мы шли через ту дорогу, и там сразу же машина выезжала. Столько много машин, я боюсь попасть под машину. Константин Дмитриев, ученик Центра образования №164 г. Уфы

Школа в Кузнецовском Затоне – одна из самых больших в ПФО, рассчитана на более чем 2000 учеников. Движение вдоль неё по проезжей части одностороннее.

На этом участке дороги нет ограничения скорости, такого принудительного, поэтому разгоняются. Здесь одностороннее движение, и, видимо, людям очень удобно скорость набирать. Анна Перепелицына

Ближе к территории школы есть пешеходные переходы, регулируемый светофор, автобусная остановка. Однако как школьники, так и их родители пересекают проезжую часть на этом месте, между домом №19 по бульвару Наджми и №3 по улице Просвещения, хотя в нескольких метрах отсюда есть оборудованный переход.

Жители Кузнецовского Затона предлагают перенести или сделать именно здесь ещё один пешеходный переход, установить знаки «Осторожно, дети», «Школа», дополнительное ограждение рядом с учебным заведением, ограничить скорость движения транспорта, а проезжую часть оборудовать искусственными неровностями.

Весь поток, который идёт из города, идёт в сторону Бородинской, Нагаево. Машины пробираются среди парковок, дети идут пешком по нашим дорогам и из-за машин детей не видно, хотя бы знаки, потому что водители не пропускают детей. Ирина Газиян

Движение непродуманное здесь, когда школу поставили. Что будет 1 сентября здесь, я не знаю. Азамат Сиражев

Чиновники в курсе проблемы и обращений жителей микрорайона.

В настоящее время профильными службами, структурными подразделениями Администрации Уфы и специалистами прорабатывается вопрос об актуальности и необходимости дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности подходных путей к учреждению образования. Ильгизар Мухамедьянов, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кировского района г. Уфы