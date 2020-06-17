В Башкирии в новом инфекционном госпитале будут обучать специалистов

Вряд ли бы это произошло так быстро, не появись в Башкортостане новый современный инфекционный госпиталь, построенный (впервые в республике!) за столь короткое время. Выходит, новый инфекционный госпиталь поможет сотням пациентов со всей республики получить долгожданное лечение и высокотехнологичные операции уже сейчас, несмотря на то, что борьба с коронавирусом продолжается.

Евгений Кустов, врач