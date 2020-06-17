В Башкирии в новом инфекционном госпитале будут обучать специалистов

Республиканская клиническая больница им. Куватов снова принимает пациентов в штатном режиме. Об этом рассказал Евгений Кустов, который возглавил выездную группу врачей. Напомним, команда медиков отправится на помощь коллегам в Карачаево-Черкессию.
В телепрограмме «Док-Ток» специалисты высказали мнение о новой инфекционной больнице в Уфе. По мнению Евгения Кустова, новая больница обеспечит жителей республики качественным лечением, которого иногда не хватало в Башкирии.
Также врач отметил, что одно из главных преимуществ новой больницы – обучение новых специалистов. В госпитале будут обучаться эпидемиологи, а их сейчас как раз не хватает во многих больницах.