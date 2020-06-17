В Башкирии за сутки более 50 человек заболели коронавирусом

В Башкирии общее количество зараженных новой коронавирусной инфекции достигло 4 670. Данные опубликованы на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением вируса. За минувшие сутки диагноз Covid-19 был поставлен 59 пациентам.

Также, по обновленным данным, на сегодняшний день с выздоровлением было выписано 2 070 человек. Это количество за прошедшие сутки увеличилось на 130. Смертность от инфекции остается на низком уровне: за все время пандемии от болезни скончалось 18 человек.