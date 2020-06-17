В Уфе решилась судьба обманутых дольщиков «Миловского парка»

«Я пообщалась с обманутыми дольщиками. Понимаю, чем вызвана такая акция. Решение проблемы определено. Оно должно осуществляться через федеральный фонд. Именно он должен принять решение на Наблюдательном совете о достройке проблемных домов ЖК «Миловский парк» либо о выплате компенсации. Все документы, которые были необходимы, республикой в федеральный фонд помощи обманутых дольщиков уже направлены. Теперь необходимо только дождаться, когда будет принято решение на Наблюдательном совете. После этого люди уже могут рассчитывать либо на достройку домов с возможностью получения компенсации, либо только на денежную компенсацию. Но до тех пор, пока Фонд на своем Наблюдательном совете не рассмотрит вопрос завершения строительства или выплаты компенсации, республика ничего сделать не сможет».

Зульфия Гайсина, ответственный секретарь Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии