В Уфе решилась судьба обманутых дольщиков «Миловского парка»

В ближайшее время проблема обманутых дольщиков «Миловского парка» должна решиться. Об этом сообщила член Совета по правам человека в РБ Зульфия Гайсина. Напомним, что на днях обманутые дольщики устроили палаточный лагерь и объявили бессрочную акцию протеста.
Между тем, дольщики настаивают на том, чтобы направить «340 млн рублей, о которых уже неоднократно говорилось», на достройку трех домов высокой степени готовности, которые есть в жилом комплексе «Миловский парк», рассказала ответственный секретарь регионального СПЧ.
Однако, насколько это реализуемо на практике, остается пока под большим вопросом. Этот вопрос неоднократно поднимался и «все-таки было принято решение о целесообразности обращения за помощью и поддержкой к федеральным органам власти», добавила Гайсина.
Напомним, в начале июля глава региона Радий Хабиров проведет координационное совещание, посвященное проблеме обманутых дольщиков. На нем речь пойдет об уголовном преследовании застройщиков, нарушивших права участников долевого строительства.
Фото: Башинформ