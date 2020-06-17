В Уфе решилась судьба обманутых дольщиков «Миловского парка»

В ближайшее время проблема обманутых дольщиков «Миловского парка» должна решиться. Об этом сообщила член Совета по правам человека в РБ Зульфия Гайсина. Напомним, что на днях обманутые дольщики устроили палаточный лагерь и объявили бессрочную акцию протеста.

«Я пообщалась с обманутыми дольщиками. Понимаю, чем вызвана такая акция. Решение проблемы определено. Оно должно осуществляться через федеральный фонд. Именно он должен принять решение на Наблюдательном совете о достройке проблемных домов ЖК «Миловский парк» либо о выплате компенсации. Все документы, которые были необходимы, республикой в федеральный фонд помощи обманутых дольщиков уже направлены. Теперь необходимо только дождаться, когда будет принято решение на Наблюдательном совете. После этого люди уже могут рассчитывать либо на достройку домов с возможностью получения компенсации, либо только на денежную компенсацию. Но до тех пор, пока Фонд на своем Наблюдательном совете не рассмотрит вопрос завершения строительства или выплаты компенсации, республика ничего сделать не сможет».

 Зульфия Гайсина, ответственный секретарь Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии

Между тем, дольщики настаивают на том, чтобы направить «340 млн рублей, о которых уже неоднократно говорилось», на достройку трех домов высокой степени готовности, которые есть в жилом комплексе «Миловский парк», рассказала ответственный секретарь регионального СПЧ.

Однако, насколько это реализуемо на практике, остается пока под большим вопросом. Этот вопрос неоднократно поднимался и «все-таки было принято решение о целесообразности обращения за помощью и поддержкой к федеральным органам власти», добавила Гайсина.

Напомним, в начале июля глава региона Радий Хабиров проведет координационное совещание, посвященное проблеме обманутых дольщиков. На нем речь пойдет об уголовном преследовании застройщиков, нарушивших права участников долевого строительства.

Фото: Башинформ