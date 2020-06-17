Минздрав Башкирии рассказал, сколько пациентов с коронавирусом нуждаются в ИВЛ

Министерство здравоохранения Башкирии сообщило новую информацию о заболевших коронавирусом в республике. Напомним, за последние сутки выявлено 59 новых случаев заболевания. За всё время пандемии зарегистрировано 4670 человек с коронавирусом.

В больницах региона лежит 789 человек, у которых выявили COVID-19. 39 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, а 12 из них требуются аппараты ИВЛ. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания находятся 1793 человека.

За сутки с выздоровлением выписано ещё 130 человек. А за всё время пандемии вылечились 2070 пациентов. Смертей от коронавируса больше не зарегистрировано. Всего скончались 18 пациентов за всё время эпидемии.