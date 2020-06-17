У медиков из Уфы, отправленных на Дальний Восток, обнаружен иммунитет к коронавирусу

Медицинский десант из Башкортостана отправился в Амурскую область. Студенты и врачи БГМУ откликнулись на просьбу о помощи коллег из инфекционного госпиталя города Свободный. В составе группы – 23 специалиста, которые уже имеют опыт лечения больных с диагнозом COVID-19.
Студентка из Вьетнама Ми Нгуен одной из первых вызвалась добровольцем в дальнюю командировку. С собой взяла только предметы первой необходимости и бесценный опыт работы в дёмской больнице №3, перепрофилированной в ковид-госпиталь. Говорит, этот не тот случай, когда тяжело в учении, легко в бою.
Компанию Ми составили ещё 13 студентов и 9 врачей БГМУ. Никто из медицинского десанта не отказался от предложения улететь за шесть с половиной тысяч километров от Уфы. Там нужна их помощь.
Перед дальней дорогой – плотный завтрак в столовой вуза. Повара постарались. На столах не только каша, но и национальные блюда. Напутственные слова звучат от ректора медуниверситета: вернуться домой здоровыми и принести пользу. Пример для подражания есть. Группа медиков-добровольцев БГМУ помогает коллегам в Карачаево-Черкесии. И в свою первую же смену они приняли роды в «красной зоне».
Накануне вся группа сдала тесты на коронавирус, результаты отрицательные. Почти у половины добровольцев иммунитет к COVID-19. Но это не повод расслабиться. В «красной зоне» они должны быть исключительно в качестве врачей, но никак не пациентов.
Студенты БГМУ отправляются в столичный аэропорт, где их ждет спецборт, который доставит медиков в Благовещенск. Оттуда до инфекционного госпиталя в городе Свободный ещё 2 часа езды на автобусе. В Амурской области медицинский десант из Башкортостана проработает ровно месяц.