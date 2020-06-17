У медиков из Уфы, отправленных на Дальний Восток, обнаружен иммунитет к коронавирусу

Медицинский десант из Башкортостана отправился в Амурскую область. Студенты и врачи БГМУ откликнулись на просьбу о помощи коллег из инфекционного госпиталя города Свободный. В составе группы – 23 специалиста, которые уже имеют опыт лечения больных с диагнозом COVID-19.

Студентка из Вьетнама Ми Нгуен одной из первых вызвалась добровольцем в дальнюю командировку. С собой взяла только предметы первой необходимости и бесценный опыт работы в дёмской больнице №3, перепрофилированной в ковид-госпиталь. Говорит, этот не тот случай, когда тяжело в учении, легко в бою.

Трудности были в том, что в этих противочумных костюмах было очень жарко, душно. Всё с нас текло, мы потели. За смену мы работали так по 6-8 часов. Ми Нгуен, студентка лечебного факультета БГМУ

Компанию Ми составили ещё 13 студентов и 9 врачей БГМУ. Никто из медицинского десанта не отказался от предложения улететь за шесть с половиной тысяч километров от Уфы. Там нужна их помощь.

Мы же сами такую профессию выбрали. Мы знали, что могут быть ситуации эпидемические и что мы должны будем спасать людей. Опыт работы в инфекционных больницах у нас есть. Я работала в 18 городской больнице. Эльвина Давлетова, студентка педиатрического факультета БГМУ

Критерии отбора были достаточно жёсткие. Потому что желающих поехать было очень много. Приоритет отдавался тем, кто имеет опыт работы в медицине, в частности в ковид-госпиталях нашей республики. И обязательным критерием было знание иностранных языков, в частности английского. Антон Тюрин, заведующий кафедрой БГМУ, руководитель группы

Перед дальней дорогой – плотный завтрак в столовой вуза. Повара постарались. На столах не только каша, но и национальные блюда. Напутственные слова звучат от ректора медуниверситета: вернуться домой здоровыми и принести пользу. Пример для подражания есть. Группа медиков-добровольцев БГМУ помогает коллегам в Карачаево-Черкесии. И в свою первую же смену они приняли роды в «красной зоне».

От больной ковидом матери родился абсолютно здоровый ребенок. Это такой хороший для всех нас знак, что и у нас в республике эпидемия заканчивается, и уже в России мы видим перелом. Валентин Павлов, ректор БГМУ

Накануне вся группа сдала тесты на коронавирус, результаты отрицательные. Почти у половины добровольцев иммунитет к COVID-19. Но это не повод расслабиться. В «красной зоне» они должны быть исключительно в качестве врачей, но никак не пациентов.