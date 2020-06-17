В Башкирии 97-летняя бабушка сама колет дрова и косит траву

И дрова нарубить, и травы накосить. В Аургазинском районе живёт 97-летняя пенсионерка, которая не может усидеть ни минуты без дела. Пожилая женщина вяжет, сочиняет стихи и поёт. Пенсионерка пережила и годы Великой Отечественной войны.
Один удар – и полено разлетается в разные стороны. Такой молодецкой удалью может похвастаться не каждый, что уж говорить о 97-летней пенсионерке. Разифа Агзамовна – женщина с характером. Её юность пришлась на военные годы. Отец ушел на фронт, а семнадцатилетняя девочка стала работать в поле.
В 1944 году вышла замуж. Родила девятерых. Сегодня за бабушкой приглядывают не только дети, но 18 внуков и 19 правнуков. У пенсионерки отличная память, цепкий ум и нескончаемый запас энергии. Несмотря на солидный возраст, Разифа Агзамовна бодра и продолжает помогать детям по хозяйству.
Пенсионерка вручную косит траву, поливает огород, следит за хозяйством. Иначе не может. Поёт, сочиняет стихи и читает их своим друзьям. Всем соседям дарит собственноручно сделанные вещи из шерсти и ни минуты не может усидеть без дела.
Вопреки почтенному возрасту, бабушка душой не стареет. И беседу поддержит, и дельным советом поможет.
Разифа Агзамовна смотрит в будущее с надеждой, планирует через три года с размахом отпраздновать вековой юбилей. А пока единственное желание у пенсионерки сегодня – это чтобы все родные были здоровы и счастливы.