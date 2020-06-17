В Башкирии 97-летняя бабушка сама колет дрова и косит траву

И дрова нарубить, и травы накосить. В Аургазинском районе живёт 97-летняя пенсионерка, которая не может усидеть ни минуты без дела. Пожилая женщина вяжет, сочиняет стихи и поёт. Пенсионерка пережила и годы Великой Отечественной войны.

Один удар – и полено разлетается в разные стороны. Такой молодецкой удалью может похвастаться не каждый, что уж говорить о 97-летней пенсионерке. Разифа Агзамовна – женщина с характером. Её юность пришлась на военные годы. Отец ушел на фронт, а семнадцатилетняя девочка стала работать в поле.

Война принесла очень много потерь. Приходилось работать не покладая рук. В те годы лошадей не было, всех отправили на фронт. В телегу запрягали быков, а они ведь команды не знают, уходили не в ту сторону. Иногда по всему полю приходилось их ловить. Разифа Юлбарисова, жительница деревни Усть-Белишево

В 1944 году вышла замуж. Родила девятерых. Сегодня за бабушкой приглядывают не только дети, но 18 внуков и 19 правнуков. У пенсионерки отличная память, цепкий ум и нескончаемый запас энергии. Несмотря на солидный возраст, Разифа Агзамовна бодра и продолжает помогать детям по хозяйству.

Пенсионерка вручную косит траву, поливает огород, следит за хозяйством. Иначе не может. Поёт, сочиняет стихи и читает их своим друзьям. Всем соседям дарит собственноручно сделанные вещи из шерсти и ни минуты не может усидеть без дела.

Она, несмотря на свой возраст, зимой живёт с планами. Вот приедем, посадим это, посадим то. Лук посадим, морковь посадим. Надо это посадить. Надо клубнику пересадить, туда-сюда. Вот так планирует. Расима Хамадиева, дочь

Вопреки почтенному возрасту, бабушка душой не стареет. И беседу поддержит, и дельным советом поможет.

Самый уважаемый человек в деревне – наша Разифа-апай. Мы с неё пример берём. Как она делает, так же и остальные женщины стараются делать. Всегда улыбается, весёлая. И людям помогает. Сабирьян Хабибуллин, староста деревни Усть-Белишево