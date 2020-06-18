Главный гаишник Башкирии научился распознавать пьяных водителей через стекло

Главный госавтоинспектор Башкирии рассказал «КП – Уфа» о том, как он определяет пьяных водителей.

Динар Гильмутдинов уже 20 лет следит за порядком на улицах Башкирии. Многолетний опыт помогает ему практически безошибочно вычислить пьяного водителя без личной встречи. Полковник «чует» нарушителей на расстоянии даже в автомобильном потоке, когда сам едет на работу.

 Бывает, едешь на работу, смотришь вокруг на водителей – и на светофорах, и просто в потоке. Как только замечаю, что человек как-то неадекватно себя ведет, передаю своим инспекторам номера и марку машины. Почти в ста процентах случаях – автомобилист, на которого я обратил внимания, пьяный. В общем, даже без дежурства на дорогах ловлю нарушителей

Динар Гильмутдинов, начальник УГИБДД МВД по РБ

Гильмутдинов отмечает, что дело даже не в каких-то определённых признаках, которые выдают нетрезвых водителей. По словам госавтоинспектора, гаишники со стажем практически все хорошие психологи.