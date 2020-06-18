Главный гаишник Башкирии научился распознавать пьяных водителей через стекло

Главный госавтоинспектор Башкирии рассказал «КП – Уфа» о том, как он определяет пьяных водителей.
Динар Гильмутдинов уже 20 лет следит за порядком на улицах Башкирии. Многолетний опыт помогает ему практически безошибочно вычислить пьяного водителя без личной встречи. Полковник «чует» нарушителей на расстоянии даже в автомобильном потоке, когда сам едет на работу.
Гильмутдинов отмечает, что дело даже не в каких-то определённых признаках, которые выдают нетрезвых водителей. По словам госавтоинспектора, гаишники со стажем практически все хорошие психологи.