Главный гаишник Башкирии научился распознавать пьяных водителей через стекло

Бывает, едешь на работу, смотришь вокруг на водителей – и на светофорах, и просто в потоке. Как только замечаю, что человек как-то неадекватно себя ведет, передаю своим инспекторам номера и марку машины. Почти в ста процентах случаях – автомобилист, на которого я обратил внимания, пьяный. В общем, даже без дежурства на дорогах ловлю нарушителей

Динар Гильмутдинов, начальник УГИБДД МВД по РБ