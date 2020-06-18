В Башкирии хитрый ловелас обманывал своих любовниц

В Башкирии аферист обманывал женщин, чтобы обеспечивать свою многодетную семью. От своих "подруг" он получил более 1,3 млн рублей.

36-летний Вадим из Благовещенска в период с 2014 по 2017 год знакомился с женщинами в интернете. Он выяснял их материальное положение и социальный статус. После этого ловелас уверял своих жертв в том, что хочет на них жениться, и просил одолжить ему денег. Вадим женат и у него четверо детей.

Три женщины доверились аферисту и оформили в банках кредиты, общая сумма которых превышает 1,3 млн рублей. После того, как мужчина получил деньги, он исчез.

Кроме этого, аферист оказался замешан ещё в одной авантюре - он украл товары на сумму более 3 млн рублей у компании, в которой работал менеджером.