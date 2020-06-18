В Башкирии жители деревни объявили войну грузовикам

Жители деревни Нижнекансиярово в Балтачевском районе Башкирии сегодня устроили небольшой митинг. Об этом сообщает «КП – Уфа» со ссылкой на собственный источник.

Жители деревни были возмущены движением грузовиков, которые, по их мнению, портят дороги. Возмущённых было 8 человек, они перекрыли мост. «Возглавлял» митинг 65-летний житель – староста деревни.

Примечательно, что машины перевозили стройматериалы как раз-таки для ремонта дороги, из-за которой взбунтовались жители.