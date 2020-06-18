В Башкирии при регистрации брака разрешили присутствие родителей

Госкомитет РБ по делам юстиции сообщил об изменениях при регистрации браков в ЗАГСах. Теперь при торжественном событии можно присутствовать и родителям молодоженов. Однако и в этом случае есть ограничение.

С 16 июня проводить регистрацию брака можно в торжественной обстановке. Однако обязательно соблюдение социального дистанцирования, также всё ещё запрещено присутствие гостей. На церемонии могут находиться молодожены, их родители, фотограф или видеограф, сотрудники отдела ЗАГС, ведущий бракосочетания. Родители молодоженов, которые старше 65 лет, присутствовать не могут.