В Башкирии пострадавшие от коронавируса смогут получить путевку в санаторий

Пострадавшим от COVID-19 выдадут сертификаты в санатории. Сегодня об этом говорили на совещании в правительстве. Инициатива пока на этапе обсуждений, если она будет одобрена, то поддержку люди смогут получить во второй половине лета.

Обозначены категории, которые смогут получить сертификаты на санаторный отдых. В список попали медики, сотрудники социальных учреждений, управления Роспотребнадзора, органов внутренних дел республики, МЧС, а также официально зарегистрированные группы волонтёров. Поддержку получат те, кто был заражён новым коронавирусом.

Предварительная сумма, которую выделят из бюджета, более чем 30 млн рублей. Расчёт на 1000 человек, половина из которых – медики. Предполагается, что сертификаты будут в электронном формате.

На данный момент санатории Башкортостана закрыты для отдыха и работают как обсерваторы. По поручению Радия Хабирова здравницы могут открываться, начиная с 29 июня. Однако перед тем как воспользоваться сертификатом или приобрести путёвку, необходимо будет предоставить 3 документа: курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача, справку с отрицательными результатами на коронавирус, при этом её нужно будет получить за 2 суток до выезда к месту отдыха. И третья справка – о санэпидокружении.