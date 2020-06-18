В Уфе спасают инвалида, которого избивает родной брат

Страдающего от побоев мужчину хотят пристроить в приют после самоизоляции.

Уфимские волонтеры взяли под опеку несчастного инвалида по имени Владимир. Мужчина все время жил в Кудеевке в Иглинском районе. Его страшную историю узнали волонтеры, они не смогли остаться равнодушными и забрали его в город.

Владимир жил в частном доме с братом. Обстановка там была ужасающая - полная антисанитария. Родной брат постоянно пьет и избивает Володю, забирая его пенсию. Инвалид ничем ответить не может: плохо себя чувствует, да и встать с кровати не может, ведь в 2012 году ему ампутировали ногу.

Собственно, после очередного нападения местные жители и решили обратиться к волонтерам. Владимир находился в тяжелом состоянии, а брат во время приезда уфимцев был пьян.

Мужчину забрали в Уфу. В хостел его брать не хотели: лежачий подопечный никому не нужен. Для инвалида сняли отдельную квартиру, провели медосмотр и сделали необходимые снимки. Врачи сделали неутешительные выводы: бедняге необходима операция по удалению паховой грыжи.

Сейчас Володя живет в съемной квартире. Ежедневно мы его навещаем, готовим еду. Он не хочет возвращаться домой, просит найти для него приют. Чтобы Владимира взяли в приют, нужно сдать все анализы, а это платно. Пенсия ему придет только 6 числа. волонтеры

Активисты просят всех неравнодушных оказать по возможности финансовую помощь несчастному мужчине. Приюты могут открыться только 26 числа, но это еще не точно. Что действительно точно, так это анализы - для оформления в социальное учреждение Володя должен пройти все процедуры.

Стоимость анализов колеблется от 6000 до 10000 рублей. Сюда входят анализы крови на СПИД, кожно-венерические заболевания, коронавирус и многое другое. Бесплатно можно сдать только 2 анализа, да и то по месту жительства. Поэтому, чтобы не тратить время и деньги на поездки туда-обратно, волонтеры хотят оформить все процедуры в одной частной клинике.