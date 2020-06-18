В Уфе спасают инвалида, которого избивает родной брат

Страдающего от побоев мужчину хотят пристроить в приют после самоизоляции.
Уфимские волонтеры взяли под опеку несчастного инвалида по имени Владимир. Мужчина все время жил в Кудеевке в Иглинском районе. Его страшную историю узнали волонтеры, они не смогли остаться равнодушными и забрали его в город.
Владимир жил в частном доме с братом. Обстановка там была ужасающая - полная антисанитария. Родной брат постоянно пьет и избивает Володю, забирая его пенсию. Инвалид ничем ответить не может: плохо себя чувствует, да и встать с кровати не может, ведь в 2012 году ему ампутировали ногу.
Собственно, после очередного нападения местные жители и решили обратиться к волонтерам. Владимир находился в тяжелом состоянии, а брат во время приезда уфимцев был пьян.
Мужчину забрали в Уфу. В хостел его брать не хотели: лежачий подопечный никому не нужен. Для инвалида сняли отдельную квартиру, провели медосмотр и сделали необходимые снимки. Врачи сделали неутешительные выводы: бедняге необходима операция по удалению паховой грыжи.
Активисты просят всех неравнодушных оказать по возможности финансовую помощь несчастному мужчине. Приюты могут открыться только 26 числа, но это еще не точно. Что действительно точно, так это анализы - для оформления в социальное учреждение Володя должен пройти все процедуры.
Стоимость анализов колеблется от 6000 до 10000 рублей. Сюда входят анализы крови на СПИД, кожно-венерические заболевания, коронавирус и многое другое. Бесплатно можно сдать только 2 анализа, да и то по месту жительства. Поэтому, чтобы не тратить время и деньги на поездки туда-обратно, волонтеры хотят оформить все процедуры в одной частной клинике.
Если у вас есть желание сделать доброе дело и помочь Владимиру, присылайте любую сумму на карту 4817 7601 1761 0430 (Сбербанк).