Сбербанк ввёл новую комиссию за денежные переводы

С начала июня 2020 года все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными. Теперь с любой суммы будет взиматься комиссия – 1 %.

На сайте банка уточняется, что комиссия максимум будет составлять 1000 рублей.

Новую систему в банке ввели со 2 июня. Теперь в месяц можно бесплатно перечислять до 50 000 рублей. Дальше есть два варианта: можно купить подписку для переводов без комиссии, или можно каждый раз платить комиссию в 1 %. Этот лимит на переводы через банкомат не распространяется.

Большинство клиентов Сбербанка переводят деньги при помощи «Сбербанк онлайн» и «СМС-Сбербанк». В этих случаях переводы до 50 000 рублей остаются для пользователей бесплатными.