Радий Хабиров рассказал, у кого можно получить ценный совет

Вот уже 40 лет с момента своего избрания главным хранителем веры в сердцах мусульманской уммы республики и всей страны является наш уважаемый Талгат-хазрат. Башкортостану очень повезло иметь такого духовного наставника, достойного сына родной земли и невероятно мудрого человека. Важно, что в нашей республике, в которой проживают люди разных народов и вероисповеданий, всегда можно получить поддержку от духовных лидеров и ценный добрый совет. Мира и добра!

Радий Хабиров, Глава Башкирии