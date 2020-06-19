Радий Хабиров рассказал, у кого можно получить ценный совет

Сегодня, 19 июня, 40-ая годовщина со дня избрания Талгат-хазрата Таджуддина на высокий пост духовного лидера мусульман России. Радий Хабиров не смог остаться в стороне и поздравил Верховного муфтия с необычным юбилеем.

Глава Башкирии отметил, что республике очень повезло с таким мудрым наставником. Талгат-хазрат Таджуддин был награжден большим количеством наград, орденов и медалей. Так, в 2019 году Владимир Путин наградил Верховного муфтия орденом «За заслуги перед Отечеством» (III степени).

Центральное духовное управление мусульман России объединяет более 2000 приходов и мечетей, около 20 региональных духовных управлений по всей стране.

Вот уже 40 лет с момента своего избрания главным хранителем веры в сердцах мусульманской уммы республики и всей страны является наш уважаемый Талгат-хазрат. Башкортостану очень повезло иметь такого духовного наставника, достойного сына родной земли и невероятно мудрого человека. Важно, что в нашей республике, в которой проживают люди разных народов и вероисповеданий, всегда можно получить поддержку от духовных лидеров и ценный добрый совет. Мира и добра!

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: Радий Хабиров. 