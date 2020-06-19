Радий Хабиров рассказал, у кого можно получить ценный совет

Сегодня, 19 июня, 40-ая годовщина со дня избрания Талгат-хазрата Таджуддина на высокий пост духовного лидера мусульман России. Радий Хабиров не смог остаться в стороне и поздравил Верховного муфтия с необычным юбилеем.
Глава Башкирии отметил, что республике очень повезло с таким мудрым наставником. Талгат-хазрат Таджуддин был награжден большим количеством наград, орденов и медалей. Так, в 2019 году Владимир Путин наградил Верховного муфтия орденом «За заслуги перед Отечеством» (III степени).
Центральное духовное управление мусульман России объединяет более 2000 приходов и мечетей, около 20 региональных духовных управлений по всей стране.
Фото: Радий Хабиров.