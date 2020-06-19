«Это вера и надежда наша»: истории соцработников из Башкирии

Несмотря на то, что статистика указывает на снижение заболевших коронавирусом, забот у соцработников меньше не становится. Режим самоизоляции продолжает действовать для тех, кто находится в группе риска – это люди с хроническими заболеваниями и 65+. Как сейчас проходят будни у соцработников?

Она первая узнает о её проблемах и радостях и первая спешит на помощь. Дружба Гульназ и Розы Раисовны длится уже пятый год. Это и не назвать по-другому. Опека или присмотр не выражает всей полноты их отношений. Придёт, выслушает. Оценит новые работы. Роза Олексюк занимается творчеством, вяжет картины. Мечеть за её окном красуется вязаными нитками на полотне. На инвалидном кресле она с 16 лет. Дети есть, но живут далеко. Социальные работники как спасение.

Без них было бы плохо. Это надежда и вера наша, дает силы, уверенность в завтрашнем дне. Знаешь, что одна никогда не останешься, что тебе всегда помогут. В общем, родные люди, рядом всегда. Роза Олексюк

Во время пандемии, когда и на улицу лишний раз не сунешься, Гульназ стала необходима своим подопечным как никогда. Купит продукты, лекарства. В этот раз понадобилось краска. Обновлять кухню, наносить будет тоже она.

Становишь более милосердным, родным этим людям, переживаешь. Если она трубку не берет, я уже буду переживать и звонить, пока не возьмет. Если не берет, сама приеду. Понимаешь, что от тебя зависит их жизнь, здоровье и даже общее состояние. Если у нее даже плохое настроение, она может позвонить. Гульназ Сафина, социальный работник

И тут ведь нужно, чтобы сердца и времени хватило и на свою семью. А многие соцработники трудятся на селе. Помимо забот в своем огороде, они еще помогают и с хозяйствами своих подопечных.

Фагима Шарифулловна вот уже несколько месяцев дальше своего огорода не выходит. Соблюдает режим самоизоляции. Маска и перчатки – обязательный атрибут, если приходят гости. Чаще всего это врач или социальные работники. Всё необходимое приносит Ильмира. Дети есть, но часто навещать маму не могут.

Ильмира живёт в этой же деревне, в Старокурмашево. Соцработников обычно стараются искать в том же населенном пункте, где живут подопечные. Чужих не пустят. От Ильмиры сейчас зависит 21 человек. Дома она еще присматривает за своими пожилыми родителями.

За последние месяцы их работа изменилась. Они регулярно проходят тестирование на коронавирус, измеряют перед каждым визитом температуру, а о выходных пока забыли. С марта их просто не было.