Радий Хабиров студентам из Башкирии: «Вы – наша гордость»

Вы нам очень дороги, и наша задача – поддерживать с вами тесную связь. Вы – наша гордость, наш стратегический резерв. И я хочу открыто с вами поговорить о вашем будущем и о будущем нашей республики. Кто-то из вас после учёбы реализуется в столице страны, другая часть вернётся в Башкортостан. Главный ресурс любого региона – это, конечно, люди. Вы – молодые, умные, талантливые, активные. Помните, что у вас высокий потенциал, который, безусловно, будет востребован в родном регионе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан