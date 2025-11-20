Радий Хабиров студентам из Башкирии: «Вы – наша гордость»

Радий Хабиров в Москве встретился со студентами столичных вузов – выходцами из Башкортостана. В общении с руководителем региона приняли участие порядка 750 ребят. Глава республики назвал молодежь стратегическим резервом региона и рассказал о возможностях, которые ждут выпускников на родине.
Также руководитель региона рассказал студентам об успехах республики. Башкортостан входит в первую тройку регионов в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, в десятке лидеров, которые формируют больше половины ВВП страны. Это даёт возможность развивать территорию, социальную сферу, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство.