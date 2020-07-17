В Башкирии нашли тело пропавшего 5-летнего ребёнка

В Башкирии было найдено тело 5-летнего мальчика. Напомним, ребёнок пропал ещё 15 июля на отдыхе с семьей. Родители не доглядели за малышом, который внезапно скрылся из виду. Вести-Башкортостан сообщают, что тело несчастного нашли.

Семья отдыхала на реке Дёме недалеко от деревни Черниговка Чишминского района. Тело мальчика было найдено в 5 километрах от места отдыха. Его вытащили из воды спасатели. Все подробности случившегося выясняются.

По сообщениям приближенных к семье, родители выпивали, поэтому сначала не заметили пропажу ребёнка. Мать малыша странно вела себя — не участвовала в поисках, ушла в день пропажи домой спать. Остальных детей женщины на время забрали органы опеки. Очевидцы говорят, что мама даже не подошла к телу малыша.