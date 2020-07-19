В Башкирии в 2020 году вдвое выросло количество утонувших

Уже больше 140 жертв на воде. Это ровно вдвое больше, чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Много утонувших в Стерлитамаке, Альшеевском, Баймакском районах, а лидером в этом рейтинге является Уфа.

Профилактические группы проводят рейды, просят людей не купаться в несанкционированных местах. Правда, многие отдыхающие на эти предупреждения не реагируют, и их тоже можно понять. В этом году на водоемах отдыхает до 3 раз больше людей, пляжей не хватает. Из 113, которые должны быть организованы по плану, аттестовано всего 85. В девяти районах нет ни одного официального.

Этот спасательный круг едва не погубил жизнь молодого человека. Марат попытался доплыть до унесенной ветром надувной игрушки, но выдохся и едва не утонул. Из воды его вытащили подоспевшие спасатели-общественники. Без происшествий у них не обходится ни дня. Эта женщина, например, даже не заметила, как на надувном матрасе очутилась в центре Кандрыкуля. Говорит, уснула.

Для спасателя Марселя Мавлеханова на реке что ни место, то воспоминание. Здесь, например, на неделе он вытащил из воды сразу трех. Молодые люди на спор решили переплыть с одного берега на другой. Где-то посередине силы закончились у всех.

Впрочем, не только спасенными жизнями измеряется их работа. Статистика смертей на водоемах идет почти вровень. На сегодня в Уфе 80 человек утонули, спасено 89, половина из которых – дети. По данным Управления гражданской защиты, все несчастные случаи произошли на несанкционированных пляжах.

Не только глубина представляет опасность для пловцов. Буквально несколько дней назад на этом месте утонул молодой человек. Здесь достаточно мелководно, но сыграл другой фактор – перепад температуры. Вот отсюда теплые потоки впадают в более холодную воду реки Уфы, и из-за такого перепада могут начаться судороги.

На диких пляжах проводятся рейды. Зачастую нарушители на предупреждения не реагируют. Многие оправдываются, что здесь просто загорают, правда, затем лезут в воду. Другие вступают в конфликт с инспекторами, как, например, этот подвыпивший мужчина. Он, кстати, похоже не понимает, что ему, возможно, спасли жизнь. 80 процентов утонувших были в нетрезвом состоянии.

За каждым утонувшим – трагедия какой-то семьи. Я к каждому жителю республики обращаюсь и прошу. Вы когда употребляете спиртные напитки и заходите к воде, подумайте, не останется ли у вас ребенок сиротой, не останутся ли родители с вашим горем. Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Ежедневно в Уфе заступает более 250 мобильных групп. В том числе около 30 работают только по Уфе. Нарушителю грозит штраф до 3 тысяч рублей, правда, на первый раз инспекторы, скорее всего, ограничатся предупреждением.

Это не смешно. Я живу около воды, 5 минут ходьбы, и куда-то там должны идти на Белую, на Солнечный или туда. 2 года назад здесь кто-то пытался организовать отдых типа пляжа. А им не дали развернуться. Владимир Филиппов

Это еще одна проблема – недостаточное количество официально разрешенных мест для купания, говорят любители позагорать. К примеру, в уфимской Нижегородке нет ни одного. И это при том, что здесь живут 14 тысяч человек.

Приезжают сюда с протоколами писать штраф, это самый простой вариант. Я думаю, что нужно идти по другому пути, наоборот, организовывать все для детей, чтобы здесь были и отдыхающие, и люди были довольны. Геннадий Стуканов, житель микрорайона Нижегородка

Из 113, которые должны быть организованы в республике, аттестовано всего 85. В девяти районах муниципалитеты не открыли ни одного официального места для купания.

На водных объектах данных районов утонули уже 14 человек, в том числе 4 ребенка. Количество утонувших в республике продолжает расти неимоверными темпами. При этом работа по оборудованию пляжей до сих пор не завершена. Эти запоздали пляжи. Сейчас их для кого готовите? Для моржей, когда уже жара спадет? Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан