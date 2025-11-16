В Башкирии количество IT-специалистов выросло в 10 раз

Количество IT-специалистов в республике за последние четыре года увеличилось в 10 раз. Башкортостан стал домом для множества крупных компаний в сфере информационных технологий. Седьмой раз в регионе проходит IT-конференция UFADEVCONF. Специалисты из разных уголков страны собрались обсудить волнующие темы, пообщаться с опытными спикерами. А власть и бизнес находят новые точки соприкосновения. В регионе действуют меры поддержки отрасли.

На деле это ещё сложнее, чем звучит. Екатерина Иванаевская – студентка УГНТУ, параллельно с учёбой в магистратуре работает в Молодёжной лаборатории Евразийского НОЦ. Её команда трудится над проектом для нефтегазовой отрасли. Приложение поможет при добыче на месторождениях, где образовываются многофазные потоки.

Нефтегазовой отрасли необходимы приложения и для оценки запасов месторождения, их моделирования. Существуют множество иностранных аналогов. Но всё это приложения закрытого типа, где начинка неизвестна.

За последние четыре года количество IT-специалистов в республике выросло в десять раз. Сообщество увеличивается, число компаний растёт. В Уфе в седьмой раз проходит конференция UFADEVCONF, объединившая IT-специалистов из разных отраслей. Для них сеньор – это не испанский господин, а обозначение старшего разработчика. А фронтенд и бэкенд – не просто набор звуков, как для большинства.

За одним столом представители Минцифры республики и руководители крупных IT-компаний. Неформальный разговор о вопросах, волнующих сферу.

За последние четыре года в республике появилось более 200 компаний, работающих в сфере IT. В республике действуют меры поддержки IT-компаний и их сотрудников. Так, специалисты могут рассчитывать на льготную ипотеку до 6% годовых. Никита Бахтияров работает IT-архитектором почти 12 лет. Выстраивает системы безопасности для промышленных компаний. В получистовую евродвушку Никита с супругой заехали год назад. Ремонт взял на себя. Осталось доделать мелочи.