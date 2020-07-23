Жители Зилаирского района Башкирии совсем скоро получат обновлённый Дом культуры

«Очень хорошо, что благодаря национальным проектам жизнь на селе становится лучше. Району есть к чему стремиться, и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Желаю всем завершения работ качественно и в срок»

Борис Мелкоедов, глава администрации Зилаирского района