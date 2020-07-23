Жители Зилаирского района Башкирии совсем скоро получат обновлённый Дом культуры

Дом культуры в Зилаире полностью будет обновлен до 1 сентября. Об этом сообщил глава администрации района Борис Мелкоедов. По его словам, работы уже завершены на 90%.
В администрации Зилаирского района рассказали, как благодаря реализации национального проекта «Культура», задние будет реконструировано и обновлено.
Сейчас здесь ремонтом здания занимаются сразу несколько подрядных организаций, каждая из которых выполняет свой определенный участок работ. По первому контракту работы выполнены уже на 90 процентов - заменен ламинат покрытия пола на кафель на всех четырёх этажах, так же выложены кафелем лестничные марши с заднего двора здания, уложена брусчатка и выполнен капремонт лестничного марша перед дворцом культуры. Установлены железные изгороди - 48 метров.
По второму контракту ведутся работы по отделке и штукатурке фасада здания, здесь работы выполнены на 60 процентов. Уже частично заменили окна здания, заменили почти все двери внутри здания, а также двери центральной входной группы.
Строители пояснили, что на уровне современных требований полностью отремонтирован спортивный зал. А в концертном зале заменили полы и сцену, произвели шпаклевку и покраску в зале, застелили новый ковролин. Также полностью в этом здании выполнили работы по замене сантехники, а освещение здания заменили на светодиодные лампы. В настоящее время ведутся внутренние ремонтные работы.