В Уфе может появиться централизованная лаборатория диагностики

В республике назревает ряд масштабных строек в системе здравоохранения. Сегодня врачи рассказали, как в скором времени может быть выстроена работа по приему экстренных пациентов и их диагностике. На базе РКБ может быть организована централизованная лаборатория, а в больнице скорой медицинской помощи назревает реконструкция по мировым стандартам. Обо всем этом медики говорили на встрече с Радием Хабировым.

Фразу «что посеешь, то и пожнешь» можно вполне отнести к основному методу бактериологической лаборатории. Правда, для медиков почти всегда секрет, что именно вырастет в их пробирке. Таким вот образом здесь диагностируют, какой вирус или инфекция у больного, чтобы затем назначить подходящие препараты для лечения.

Все 35 лет со спиртовкой работаю: спиртовка, чашка Кейтеля, пробирки со средой. Все это обогащаем, делаем. Дина Аскарова, заведующая клинико-бактериологическим центром РКБ им. Куватова

Метод надежный, но долгий. Некоторые анализы приходится ждать до 10 дней. Больного же все это время пичкают антибиотиками широкого спектра действия, что не всегда оказывает нужный эффект. Чтобы ускорить процесс не только анализа, но и выздоровления, главврач РКБ предложил создать централизованную лабораторию диагностики.

Современные методики за счет применения автоматизированных линий позволяют сократить время до 3 дней. В результате назначается то конкретное лечение, которое действует против конкретного возбудителя. Шамиль Булатов, главный врач РКБ им. Куватова

Сроки начала строительства пока не определены. Однако лабораторию вполне можно сделать на базе той же республиканской клиники. Эту идею поддержал Глава Башкортостана, который более детально обещал ознакомиться и с проектом реконструкции больницы скорой помощи. Сейчас все пациенты поступают через одну регистратуру. По коридору, среди тех, кто ждет очереди на осмотр, возят на каталках тяжелобольных.

В сутки у нас проходят 350 человек, это в среднем, это и плановые больные, и экстренные. Мы оказываем неотложную помощь, специализированную. Наши потоки пересекаются, потому что нам приходится пациентов обследовать и помещать в обсервацию. Римма Гарифуллина, старшая медицинская сестра отделения скорой медицинской помощи

Главврач Ирина Карамова показывает макет, по которому они хотели бы организовать прием пациентов. По стандартам вся больница должна быть разделена на 3 зоны в зависимости от тяжести прибывших: красная, желтая и зеленая. Потоки больных не пересекаются между собой. Такой подход делает посещение неотложки не только более оперативным, но и комфортным. А реконструкция позволила бы еще и увеличить площадь в 3 раза.