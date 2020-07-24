В Башкирии нашли тело 10-летней пропавшей девочки

Трагедией завершились поиски 10-летней Екатерины Столбовой. Девочку искали всей деревней днями и ночами пять суток. К сожалению, сегодня было найдено тело несчастной.

Напомним, 10-летняя Катя отдыхала в деревне у бабушки в деревне Устье Салдыбаш Нуримановского района. 19 июля на речке девочка должна была встретиться со старшей сестрой. Однако до родственницы малышка так и не добралась. Сестра услышала всплеск воды, побежала искать малышку, но самостоятельно не нашла.

Несколько суток вся деревня, родственники, волонтёры и сотрудники МЧС искали несчастную Катю. Поиски проходили как на суше, так и в воде. Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

К сожалению, тело Кати было найдено сегодня. Малышку нашёл пастух, который переправлялся через реку. Екатерина Столбова утонула.