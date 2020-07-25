Стало известно, как будут выглядеть палаты в хосписе Уфы

Строительство самого крупного хосписа в России. До конца года в Уфе могут завершить возведение стен. Напомним, социальное учреждение строится на деньги благотворителей. О сборе средств на своей странице писал и Глава республики.

По мнению специалистов, хоспис городу необходим. Это место, где смогут облегчить жизнь людям с неизлечимыми и тяжёлыми болезнями. Учреждение вместит до 60 пациентов. Планируется, что примерная проходимость будет не менее 100 человек в месяц.

Блоки и прогулочные зоны хосписа будут разделены по возрастам. Административное здание послужит своеобразной ширмой. Одновременно здесь смогут находиться 60 человек, которым необходима помощь. 20 детей и 40 взрослых. На первый взгляд не так много. Но сделано это для того, чтобы к каждому был индивидуальный подход.

Неправда, что в хоспис приходят умирать. Хоспис – это про жизнь. Это социальная передышка, это стабилизация состояния. Некоторые паллиативные пациенты живут по многу лет. Радмила Сурначева, исполнительный директор АНМО «Уфимский хоспис»

Для взрослых двух-, трёх- и четырёхместные палаты. Для детей – одноместные комнаты, вместе с ними смогут жить и родители. Так ребёнок точно не почувствует себя в одиночестве. Задумка такая, что палаты вовсе и не должны быть похожи на палаты: внутри непривычные для медучреждения торшеры, диваны, игрушки и шторы на окнах – как дома.

Возведение здания начнётся в ближайшее время. Сейчас выравнивают площадь. Через месяц будут забивать сваи. Стены планируют поднять полностью до конца года. Сдача объекта по плану в 2021 году.