В инфекционку Уфы прибыло 100 аппаратов ИВЛ

100 аппаратов искусственной вентиляции легких прибыли в клинико-диагностический инфекционный центр села Зубово. Пока это лишь первая партия ИВЛ из 300 единиц, которые должны поступить в ближайшее время.

Аппараты установят в различных медучреждениях республики. На эти цели выделено более 550 миллионов рублей согласно распоряжению Правительства Башкортостана.

На сегодняшний день в Башкортостане зарегистрировано свыше 6,5 тысяч инфицированных. За минувшие сутки заболело ещё 36 жителей. Лечение в стационарах республики сейчас проходят 193 пациента, из них в тяжёлом состоянии 34 человека, 11 – на ИВЛ. За весь период пандемии с диагнозом COVID-19 скончался 21 больной.