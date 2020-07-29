Эксперт: может ли помочь вакцина от пневмонии при коронавирусе

Госрегистрация первой вакцины от коронавируса планируется уже в августе, а запуск в промышленное производство – в сентябре. Об этом заявила вице-премьер Правительства Татьяна Голикова на совещании, посвященном готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Владимир Путин заявил, что ситуация остаётся сложной и может качнуться в любую сторону.
Перед началом сезона простудных заболеваний важно заранее просчитать все эти риски, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки больницы и поликлиники работали стабильно. По мере снятия ограничительных мероприятий в регионах будет возобновляться плановая диспансеризация. Особое внимание предложено уделить вакцинации от гриппа: планируется охватить не менее 60 процентов населения.
В Башкортостане тем временем в 5 раз увеличили закупку прививок от пневмококка – одного из основных возбудителей внебольничной пневмонии. Вакцинирование проходит по полису ОМС бесплатно, правда, для лиц старшего поколения, находящихся в группе риска.
У Сазиды Нафиковой целый букет сопутствующих заболеваний, включая диабет. Инвалид третьей группы уже долгое время не выходит из дома, но сегодня сделала исключение. В поликлинику пенсионерку пригласили на плановую вакцинацию от пневмококка.
А вот Радик Талисов, наоборот, можно сказать, не вылезает из стен больницы. Мужчина – сам врач, правда, уже предпенсионного возраста и тоже в повышенной группе риска.
Пневмококки являются одним из основных возбудителей менингита, синусита и внебольничной пневмонии, всплеск которой фиксируют врачи. В этом году закупку вакцин от этой инфекции увеличили в пять раз. Прежде прививки делали в основном детям, теперь в плановом порядке процедуру проводят людям старше 60, у которых есть хронические заболевания.
Т.е. если у человека и разовьется пневмония на фоне коронавируса, то по крайней мере к ней не присоединится еще и бактериальная пневмококковая.
В Минздраве также рекомендуют пройти вакцинация против гриппа, которая должна начаться уже в скором времени. Сделать это нужно хотя бы для дополнительного спокойствия. Ведь, по словам самих врачей, никто не знает, как сезонная эпидемия поведет себя в условиях новой коронавирусной инфекции.
Всего в этом году вакцину от пневмококка получат почти 94 тысячи человек, из которых чуть менее половины – дети. В последующем темпы вакцинации планируется сохранить на том же уровне, чтобы полностью защитить наиболее уязвимые группы населения от этой опасной инфекции. Исследованиями доказано, что иммунитет от пневмококка сохраняется у взрослых на срок более пяти лет.