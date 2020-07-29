Эксперт: может ли помочь вакцина от пневмонии при коронавирусе

Госрегистрация первой вакцины от коронавируса планируется уже в августе, а запуск в промышленное производство – в сентябре. Об этом заявила вице-премьер Правительства Татьяна Голикова на совещании, посвященном готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Владимир Путин заявил, что ситуация остаётся сложной и может качнуться в любую сторону.

Перед началом сезона простудных заболеваний важно заранее просчитать все эти риски, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки больницы и поликлиники работали стабильно. По мере снятия ограничительных мероприятий в регионах будет возобновляться плановая диспансеризация. Особое внимание предложено уделить вакцинации от гриппа: планируется охватить не менее 60 процентов населения.

В Башкортостане тем временем в 5 раз увеличили закупку прививок от пневмококка – одного из основных возбудителей внебольничной пневмонии. Вакцинирование проходит по полису ОМС бесплатно, правда, для лиц старшего поколения, находящихся в группе риска.

У Сазиды Нафиковой целый букет сопутствующих заболеваний, включая диабет. Инвалид третьей группы уже долгое время не выходит из дома, но сегодня сделала исключение. В поликлинику пенсионерку пригласили на плановую вакцинацию от пневмококка.

А вот Радик Талисов, наоборот, можно сказать, не вылезает из стен больницы. Мужчина – сам врач, правда, уже предпенсионного возраста и тоже в повышенной группе риска.

Пневмококки являются одним из основных возбудителей менингита, синусита и внебольничной пневмонии, всплеск которой фиксируют врачи. В этом году закупку вакцин от этой инфекции увеличили в пять раз. Прежде прививки делали в основном детям, теперь в плановом порядке процедуру проводят людям старше 60, у которых есть хронические заболевания.

Пневмония бывает вирусной и бактериальной этиологии. Данная вакцина не дает гарантии, что вы не заболеете коронавирусом, но снижает риск развития именно осложнений пневмококковой пневмонии. Алсу Хизяпова, врач-инфекционист

Т.е. если у человека и разовьется пневмония на фоне коронавируса, то по крайней мере к ней не присоединится еще и бактериальная пневмококковая.

Пневмония – это не осложнение, это вариант течения коронавирусной инфекции. Эти вирусы поражают сосуды легочной ткани и вызывают такое воспаление – выпад жидкой части в легочную ткань – и приводят к изменениям на КТ и на рентгенограмме в виде появления таких затенений, которые мы расцениваем как пневмонию. И вот чтобы не было осложненного затенения, чтобы там не наслоились еще бактерии, мы можем защитить наших близких в виде вакцинации от пневмококковой инфекции. Айгуль Галиева, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Республики Башкортостан

В Минздраве также рекомендуют пройти вакцинация против гриппа, которая должна начаться уже в скором времени. Сделать это нужно хотя бы для дополнительного спокойствия. Ведь, по словам самих врачей, никто не знает, как сезонная эпидемия поведет себя в условиях новой коронавирусной инфекции.