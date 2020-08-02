«Крылатая пехота» в масках: как десантники Башкирии отметили День ВДВ

Сегодня отмечается 90-я годовщина со дня образования Воздушно-десантных войск. История «крылатой пехоты» берет свое начало в конце 1920-х годов прошлого века. Ежегодно второго августа синева беретов и тельняшек растекается по улицам городов России. В этом году даже коронавирус не помешал провести традиционные празднования, пусть даже и в усечённом варианте.

Минута молчания и фуражки, прижатые к груди. День Воздушно-десантных войск – это ещё и грустный праздник. Сегодня все, кто имеет отношение к ВДВ, пришли отдать честь солдатам, павшим в боях.

Пандемия внесла свои коррективы в празднование. Группы не более сорока человек, дистанция в колонне и масочный режим. Но даже несмотря на эти правила, количество людей, приехавших почтить память погибших и возложить цветы к мемориалу, впечатляло. Казалось, что эти маленькие, организованные группы не закончатся никогда.

Это возможность встретиться с друзьями, учениками, которых отправляли в ВДВ. Еще раз показать, что это не только та категория людей, которые купаются в фонтанах, но и те парни, кто вспоминает своих погибших товарищей, свою службу в ВДВ и всегда гордится этим. Марат Адигамов, председатель РГО «Ветераны Воздушно-десантных войск и спецназа» Республики Башкортостан

Здесь же, у памятника, за активную общественную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, за помощь и участие в организации дня ВДВ несколько человек были награждены орденом «Генерала армии Маргелова». Эта медаль считается высшей наградой Союза десантников России.